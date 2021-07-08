«Его сами игроки наказали»: Роднина отреагировала на отставку Черчесова

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала новость о расторжении контракта с тренером сборной РФ по футболу Станиславом Черчесовым. Как отметила Роднина в беседе со «Звездой», во всем мире принята практика «наказывать тренера», если футболисты показывают плохие результаты.

«Если плохо играет команда, наказывают тренера. Это нормально в футболе, мы видим, в других странах точно такая же история. Поменять тренера, наверное, проще, чем целую команду», - указала депутат.

При этом Роднина выразила уверенность, что российская сборная по футболу является слабой, и больше всего Черчесова наказали его собственные игроки.

«Я все-таки больше всего убеждена, что и сама команда по себе очень слабая. Настрой команды был, нам этот чемпионат Европы показал, что не самые сильные команды с не самым мощным в мире футболом проявляли просто чудеса и героизм какой-то, по крайней мере, спортивный на поле, чего мы не увидели от нашей команды... Мы так рассуждаем, что его наказали. Кто его наказал? По большому счету, больше всех его наказали игроки», - добавила Роднина.

При этом олимпийская чемпионка допустила, что договор Черчесова мог содержать какие-то пункты, которые он не выполнил и которые были поставлены ему в претензию.

В четверг, 8 июля, Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. РФС начинает работу по поиску кандидатов на эти позиции.

На прошедшем ЧЕ-2020 по футболу россияне заняли последнее место в своей группе. После таких результатов возник вопрос о неудовлетворительной работе тренера. Сам наставник объяснил провал российских футболистов недостатком запаса психологической прочности.