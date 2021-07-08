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Российских школьников начнут обучать финансовой грамотности

Светлана Иванова
15:08 08.07.2021
Новые образовательные стандарты начнут действовать с 1 сентября 2022 года, а при желании родителей младшеклассников уроки могут быть включены в программу уже с этого года.
Российских школьников начнут обучать финансовой грамотности
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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 В российских школах начнут преподавать финансовую грамотность. В начальных классах знания по предмету включат в программы математики и «окружающего мира», в средней школе - в математику, обществознание и географию.

Образовательные стандарты дисциплины разработаны при участии специалистов Центрального банка, об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Обязательное преподавание предмета закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования.

Младшеклассников планируют учить безопасному поведению в Сети, включая совершение финансовых операций. Внимание также будет уделено анализу доходов и расходов семьи, составлению личного финансового плана. Старшеклассникам объяснят, как определять финансовое мошенничество, оценивать риски предпринимательской деятельности и недобросовестной деятельности финансовых организаций. Школьники также будут рассчитывать стоимость товаров, покупок и услуг и налогов. Также детям предстоит научиться составлению и заполнению простых документов.

Предполагается, что обучение финансовой грамотности в младших классах начнется с 1 сентября 2022 года, однако при желании родителей уроки могут включить в программу уже в 2021 году.

По мнению первого заместителя Председателя Банка России Сергея Швецова, правильные навыки обращения с финансами должны закладываться с самого детства, и благодаря урокам финансовой грамотности российские школьники получат необходимый для жизни запас знаний о финансах. В результате подрастающее поколение сможет более разумно решать финансовые проблемы и повышать уровень благополучия семьи и страны, резюмировал Швецов.

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