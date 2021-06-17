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Глава ГИБДД РФ считает, что в школы нужно вернуть уроки вождения

Роман Захаров
10:36 17.06.2021
Михаил Черников уверен, что реализация этой задумки позитивно отразится на дисциплине школьников.
Глава ГИБДД РФ считает, что в школы нужно вернуть уроки вождения
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В российские школы нужно вернуть уроки вождения автомобиля. Такое мнение высказал руководитель ГИБДД РФ Михаил Черников.

Правоохранитель объяснил, что в случае реализации данной задумки, выпускники уже в 17 лет вместе с аттестатом смогут получить водительское удостоверение.

«Обучение правилам безопасного поведения на дороге и основным навыкам вождения должно быть непрерывным. Начинаясь в семье и детском саду, оно должно быть продолжено в школах, в отрядах юных инспекторов движения, ассоциациях юношеских автомобильных школ», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Черников добавил, что занятия по вождению можно проводить во внеклассное время, а эксперимент уместно начать с региональных кадетских корпусов, учащиеся которых хотят после окончания училища получить права.

Получивший профессию водителя выпускник, считает глава ГИБДД, сможет быстрее реализовать себя как специалист и начать работать на предприятии, в организации, фирме. Страж порядка при этом напомнил, что такая специальность сейчас очень востребована в армии.

Михаил Черников также высказал позицию, что раннее начало обучения навыкам вождения позитивно отразится и на дисциплине школьников.

Как ранее писали СМИ, в начале июня с аналогичным предложением выступили депутаты Госдумы, сославшись на положительный опыт СССР.

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