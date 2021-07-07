Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница раскрыла секрет успеха

Выпускница ЧОУ «Лицей КЭО» Ростова-на-Дону Алика Осадчая, которая сдала Единый государственный экзамен на 400 баллов, поделилась рецептом своего успеха. Как рассказала девушка в комментарии «Звезде», такие высокие баллы ей удалось получить в результате упорного труда и четкой стратегии подготовки.

«Секретов нет совершенно. Один рецепт есть только - учиться, и все... Я не шла с мыслью, что это будет 400 баллов, но я, конечно, была уверена в своих силах, понимала, что никакая помощь мне не нужна, я все знаю, я могу написать, поэтому и волнения такого сильного не было», - призналась Осадчая.

Она добавила, что планирует поступать на факультет международного права в МГИМО и развиваться в направлении юриспруденции. Школьница также дала советы тем, кому только предстоит сдавать ЕГЭ.

«Я бы посоветовала им выбрать те предметы, которые их увлекают, поскольку это им поможет с большим энтузиазмом подходить к подготовке, и даже когда будут наступать моменты, когда кажется, что ничего не получится, именно напоминание того, что они будут заниматься любимым делом, будет им помогать двигаться дальше», - пояснила Осадчая.

Выпускница из Ростовской области Алика Осадчая стала единственной в России, кто написал Единый государственный экзамен на столь высокий результат. Девушка сдавала русский и английский языки, обществознание и литературу.