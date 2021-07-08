Врач предупредила о смертельной опасности курения в жару

Курение во время аномально жаркой погоды является крайне опасным для функционирования сердечно-сосудистой системы, которая и так испытывает большое напряжение. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она подчеркнула, что в некоторых случаях из-за курения во время зноя может развиться приступ стенокардии, инфаркт или инсульт. Летальность из-за этих заболеваний является крайне высокой.

«Никотин, который мы получаем, когда курим, очень сильно влияет на сердечно-сосудистую систему. Он заставляет сосуды сокращаться, повышает тонус кровеносных сосудов, а в жару сердечно-сосудистая система и так работает с большим напряжением, и здесь наоборот есть склонность к расширению сосудов с тем, чтобы больше увеличить потоотделение и охлаждение организма», - пояснила специалист.

Она указала, что курение в этом случае вступает в противоречие с погодными условиями и очень напрягает, истощает сердечно-сосудистую систему.

«Это лишний повреждающий фактор, когда нам и так тяжело из-за погоды. Крайняя опасность - может развиться приступ стенокардии, инфаркт или инсульт», - резюмировала терапевт.

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