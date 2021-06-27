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Врач рассказал о способах, как сохранить работоспособность в жару

Кира Карон
11:03 27.06.2021
Врач-терапет раскрыл способы, как в жаркую погоду сохранить работоспособность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Josef Beck, imagebroker, Globallookpress
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Для сохранения работоспособности очень важно высыпаться. Ночью необходимо обеспечить себе комфортную, прохладную температуру в спальне и вовремя ложиться спать. Об этом рассказала «Звезде» врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Это один из главных залогов успеха. Во-вторых, не стоит увлекаться кофе, потому что в жару организм теряет много влаги, а кофе способствует еще большему выведению жидкости. Лучше пить не крепкий чай или просто чистую воду. Для сохранения работоспособности важно устраивать перерывы в работе», - сказала Чернышова.

Она отметила, что на рабочем месте лучше держать бутылку или графин с чистой питьевой водой.

«И еще понемногу, но часто воду пить, потому что это очень хорошо восполняет силы и концентрацию внимания. Каждый час минут на пять-десять делать перерыв. Кода перерыв, то нужно встать, отойти от компьютера, не смотреть в телефон, сделать несколько упражнений и посмотреть в окно», - заключила врач.

Ранее эксперт рассказала, как правильно пить в жару минеральную воду. По словам врача, такая вода подходит в жару в том случае, если она не сильно минерализована.

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