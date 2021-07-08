Стало известно о планах Англии и Франции напасть на СССР до начала ВОВ

Англия и Франция в 1939-1940 годах вели активную подготовку по нанесению совместного удара по СССР. В частности, союзники планировали уничтожить нефтяные месторождения Советского Союза на Кавказе. Об этом стало известно из документов, представленных на выставке российских архивов в Москве «Накануне Великой Отечественной войны. 1 сентября 1939 – 22 июня 1941».

В качестве экспонатов представлен широкий круг исторических документов, находящихся на хранении в российских федеральных архивах, в белорусских государственных архивах, а также в ведомственных архивах МИД, Минобороны РФ, Службы внешней разведки России. Об этом говорится в описании выставки.

Особый интерес представляют документы, проясняющие планы Лондона и Парижа по нанесению удара по нефтеносным районам советского Кавказа. В конце 1939 года правительства Великобритании и Франции начали подготовку к нападению на южные рубежи СССР, которое предполагалось совершить с территории Сирии при содействии Турции и Ирана.

В апреле 1940 года союзники разработали планы нападения на СССР с южного направления – ​британский «МА‑6» и французский «RIP». Великобритания надеялась, что реализация задуманного повлечет за собой крах военного потенциала СССР.

О намерениях англо-­французских союзников было известно советскому руководству благодаря поступающей по дипломатическим и разведывательным каналам информации. В результате руководство СССР усилило вой­ска Красной армии в Северо-­Кавказском и Закавказском военных округах.

Экспозиция «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 - 22 июня 1941» открыта для посещения в Выставочном зале российских архивов. Посетить выставку можно с 8 июля по 5 сентября.