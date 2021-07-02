Под Курском обнаружен истребитель времен Великой Отечественной

Недалеко от поселка Поныри в Курской области поисковики на глубине около одного метра обнаружили фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны. Это оказался истребитель «Аэрокобра» - такие поставлялись из Америки в СССР по ленд-лизу.

Начав копать глубже, поисковики нашли лопасти винта, два пулемета «Браунинг», 37-мм авиапушку, боеприпасы, а также много фрагментов фюзеляжа. К счастью, элементы самолета сохранились хорошо - их законсервировала синяя глина. Нашлась и обувь 35-го размера - возможно, истребитель пилотировала женщина.

Обнаруживший истребитель поисковый отряд называется «Честь и долг». Им руководит Юрий Казначеев. Состоят в отряде ученики и выпускники Поныровской школы.