Телеканал «Звезда» на facebook
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Одна на всех Победа: история подвига летчиков - первых Героев СССР ВОВ

Светлана Иванова
14:32 22.06.2021
Степану Здоровцеву, Михаилу Жукову и Петру Харитонову были присвоены первые в Великую Отечественную войну звания Героев Советского Союза. Младшие лейтенанты 158-го истребительного авиаполка 7-го истребительного корпуса противовоздушной обороны Ленинградского округа атаковали истребители противников, управляя советскими И-16.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Уже в первые дни войны советские пехотинцы, моряки и летчики доказали, что нет лучшей защиты для страны, чем их личное мужество. О многих подвигах мы так никогда и не узнаем. Но есть примеры, которые навсегда останутся в памяти народа. Первые воздушные тараны в советском небе неприятно удивили матерых асов люфтваффе.

Младшим лейтенантам 158-го истребительного авиаполка 7-го истребительного корпуса противовоздушной обороны Ленинградского округа Степану Здоровцеву, Михаилу Жукову и Петру Харитонову были присвоены первые в Великую Отечественную войну звания Героев Советского Союза. Командир звена Здоровцев и летчики Жуков и Харитонов на самолетах И-16 защищали небо страны от вражеских истребителей.

«Самолет И-16 – самый известный советский истребитель. Как его ласково называли – «Ишачок». С первых дней войны эти самолеты защищали небо Москвы и Ленинграда. Немецкие летчики – асы Геринга боялись вступать в маневренный бой с нашим истребителем, потому что время разворота на 180 градусов было всего 15 секунд», - рассказал историк, младший научный сотрудник центрального музея ВВС РФ Владимир Меркулов.

Младший лейтенант Здоровцев 28 июня 1941 года вылетел на самолете И-16 для перехвата вражеских бомбардировщиков Junkers, атаковал противника и пошел на таран, когда закончились патроны. Здоровцев таранным ударом сбил фашистский бомбардировщик и при этом остался жив. И-16 был поврежден, но дотянул до аэродрома. Уже через два часа Здоровцев, отправился на следующий боевой вылет.

Младший лейтенант Жуков 28 июня 1941 года осуществил второй таран самолета противника за день, летчик остался жив, но героически погиб уже на следующий день, когда при возвращении с разведки погоды вступил в неравный бой с истребителями Messerschmitt Bf 109.

Младшему лейтенанту Петру Харитонову - единственному из всех троих - удалось пройти всю Великую Отечественную войну. Свой боевой путь он закончил в звании полковника. Свой подвиг, за который Харитонов получил звание Героя Советского Союза, он совершил во время первого боевого вылета. Встретившись в небе с немецким Ju-88,  младший лейтенант атаковал его. Когда кончились боеприпасы, «Ишачок» под управлением лет Харитонова продолжил преследование противника и таранным ударом сбил немецкий бомбардировщик. Советский И-16 с будущим Героем СССР благополучно приземлился на своем аэродроме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:44 Армия
Видео
Командование Балтфлота почтило на Пискаревском кладбище память погибших в годы войны
12:22 Армия
Видео
Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму
11:02 В стране и мире
Видео
Путин выступил за восстановление партнерства с Европой
11:02 Вопросы истории
Видео
Путин напомнил, что советские солдаты в годы войны шли в Германию с миссией освободителей
10:46 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, что привело к украинской трагедии в 2014 году
Популярное
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Видео
Частица Вечного огня прибыла в Главный храм ВС РФ
Видео
Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.