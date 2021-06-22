Одна на всех Победа: история подвига летчиков - первых Героев СССР ВОВ

Уже в первые дни войны советские пехотинцы, моряки и летчики доказали, что нет лучшей защиты для страны, чем их личное мужество. О многих подвигах мы так никогда и не узнаем. Но есть примеры, которые навсегда останутся в памяти народа. Первые воздушные тараны в советском небе неприятно удивили матерых асов люфтваффе.

Младшим лейтенантам 158-го истребительного авиаполка 7-го истребительного корпуса противовоздушной обороны Ленинградского округа Степану Здоровцеву, Михаилу Жукову и Петру Харитонову были присвоены первые в Великую Отечественную войну звания Героев Советского Союза. Командир звена Здоровцев и летчики Жуков и Харитонов на самолетах И-16 защищали небо страны от вражеских истребителей.

«Самолет И-16 – самый известный советский истребитель. Как его ласково называли – «Ишачок». С первых дней войны эти самолеты защищали небо Москвы и Ленинграда. Немецкие летчики – асы Геринга боялись вступать в маневренный бой с нашим истребителем, потому что время разворота на 180 градусов было всего 15 секунд», - рассказал историк, младший научный сотрудник центрального музея ВВС РФ Владимир Меркулов.

Младший лейтенант Здоровцев 28 июня 1941 года вылетел на самолете И-16 для перехвата вражеских бомбардировщиков Junkers, атаковал противника и пошел на таран, когда закончились патроны. Здоровцев таранным ударом сбил фашистский бомбардировщик и при этом остался жив. И-16 был поврежден, но дотянул до аэродрома. Уже через два часа Здоровцев, отправился на следующий боевой вылет.

Младший лейтенант Жуков 28 июня 1941 года осуществил второй таран самолета противника за день, летчик остался жив, но героически погиб уже на следующий день, когда при возвращении с разведки погоды вступил в неравный бой с истребителями Messerschmitt Bf 109.

Младшему лейтенанту Петру Харитонову - единственному из всех троих - удалось пройти всю Великую Отечественную войну. Свой боевой путь он закончил в звании полковника. Свой подвиг, за который Харитонов получил звание Героя Советского Союза, он совершил во время первого боевого вылета. Встретившись в небе с немецким Ju-88, младший лейтенант атаковал его. Когда кончились боеприпасы, «Ишачок» под управлением лет Харитонова продолжил преследование противника и таранным ударом сбил немецкий бомбардировщик. Советский И-16 с будущим Героем СССР благополучно приземлился на своем аэродроме.