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В Минсельхозе разъяснили правила использования слова «шампанское» на этикетках с вином

Алена Миронова
11:06 08.07.2021
Указание на этикетке вида винодельческой продукции - «шампанское» - является обязательном. В том числе и для импортируемой продукции.
В Минсельхозе разъяснили правила использования слова «шампанское» на этикетках с вином
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
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Новый российский закон не запрещает использовать слово Champagne в географическом обозначении вина. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства России.

При этом указание на этикетке вида винодельческой продукции - «шампанское» - является обязательном. В том числе и для импортируемой продукции.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг компании Moet Hennessy из-за принятия поправок в закон о регулировании алкогольной продукции. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что принятый закон должен выполняться.

На прошлой неделе глава государства подписал документ, определяющий в том числе условия для нанесения на этикетку наименования «шампанское». Согласно новой формулировке, теперь этот термин может применяться только по отношению к напиткам, произведенным в России. Изменения в законопроекте потребовали дополнительной сертификации и смены маркировки иностранной продукции.

Российское представительство Moet Hennessy отказалось менять надписи на этикетках своей продукции и сообщило о приостановке сотрудничества с российскими партнерами, отмечает РИА Новости. Позже фирма изменила решение, указав, что требования нового российского закона будут соблюдены, потому что на оборотной стороне бутылок появится надпись «шампанское».

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