В Кремле прокомментировали ситуацию с маркировкой шампанского в России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг компании Moet Hennessy из-за принятия поправок в закон о регулировании алкогольной продукции.

«Закон принят, он должен выполняться», — заявил Песков в ходе общения с журналистами, при этом более детальных комментариев представитель Кремля не дал.

На прошлой неделе глава государства подписал документ, определяющий в том числе условия для нанесения на этикетку наименования «шампанское». Согласно новой формулировке, теперь этот термин может применяться только по отношению к напиткам, произведенным в России. Изменения в законопроекте потребовали дополнительной сертификации и смены маркировки иностранной продукции.

Российское представительство Moet Hennessy отказалось менять надписи на этикетках своей продукции и сообщило о приостановке сотрудничества с российскими партнерами, отмечает РИА Новости. Позже фирма изменила решение, указав, что требования нового российского закона будут соблюдены, потому что на оборотной стороне бутылок появится надпись «игристое вино».