50 человек эвакуированы из жилого дома в Тюмени, где произошел захват банка

Все жители дома, в котором находится отделение Сбербанка, в которое ворвался захватчик, эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Все жители пятиэтажного дома по Червишевскому тракту в Тюмени, где находится отделение банка, эвакуированы», - уточнил собеседник агентства.

Согласно предварительным данным, речь идет о 50 жильцах.

В среду, 7 июля, в 10 часов утра по местному времени (8 часов мск) здание Сбербанка на Червишевском тракте оцепили. Позже стало известно, что отделение финансовой организации ворвался неизвестный и захватил заложников.