Опубликованы первые кадры с места захвата банка в Тюмени
Внутри периметра, оцепленного ограждениями и машинами спецслужб, дежурит полиция, гражданских не впускают.
© Видео: ЧС Тюмень, VK © Фото: ЧС Тюмень, VK
В Сети опубликовали видео с места захвата заложников с отделении банка в Тюмени. На кадрах видно, что большая территория, прилегающая к нему, полностью перекрыта.
Внутри периметра, оцепленного ограждениями и машинами спецслужб, дежурит полиция. Ни одного гражданского не впускают. Ролик опубликован в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети VK.
Ранее стало известно, что машины спецслужб оцепили здание Сбербанка на Червишевском тракте. Инцидент произошел в 10 часов утра по местному времени (8 часов по Москве).