Опубликованы первые кадры с места захвата банка в Тюмени

В Сети опубликовали видео с места захвата заложников с отделении банка в Тюмени. На кадрах видно, что большая территория, прилегающая к нему, полностью перекрыта.

Внутри периметра, оцепленного ограждениями и машинами спецслужб, дежурит полиция. Ни одного гражданского не впускают. Ролик опубликован в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети VK.

Ранее стало известно, что машины спецслужб оцепили здание Сбербанка на Червишевском тракте. Инцидент произошел в 10 часов утра по местному времени (8 часов по Москве).