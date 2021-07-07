В Тюмени оцепили здание Сбербанка
Червишевский тракт полностью перекрыт, официальные комментарии правоохранителей отсутствуют.
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В Тюмени машины спецслужб оцепили здание местного Сбербанка на Червишевском тракте. Инцидент произошел в 10 часов утра по местному времени (8 часов по Москве).
К настоящему моменту известно о присутствии на месте скорой помощи, полиции вместе с кинологами, а также спасательной службы.
По одной из версий, причиной активизации спецслужб стало лжеминирование. По версии очевидицы, слова которой цитирует «Комсомольская правда», неизвестный якобы взял клиентов банка в заложники.
Червишевский тракт полностью оцеплен. Официальных комментариев от правоохранителей нет.