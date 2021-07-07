СМИ: на Камчатке найдены тела шести погибших при крушении Ан-26

По данным СМИ, спасателям удалось обнаружить тела шести человек, которые погибли при крушении самолета Ан-26 на Камчатке.

Накануне поисковые работы в районе поселка Палана были прекращены после наступления темноты, однако с рассветом были сразу же возобновлены.

«Да, есть шесть тел», - цитирует РИА Новости источник в экстренных службах.

Пассажирский самолет Ан-26, который летел в Палану из Петропавловска-Камчатского, пропал 6 июля при заходе на посадку в 9 километрах от конечной точки маршрута. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка.