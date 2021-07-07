Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 36

По уточненным данным, число погибших при обрушении дома в американском штате Флорида увеличилось до 36 человек. При этом количество пропавших без вести составляет 109 человек.

Таким образом, за вторник 6 июля количество погибших увеличилось сразу на четыре человека, пишет Associated Press.

«Несмотря на дождь и другие тяжелые погодные условия, спасатели продолжают вести поиски даже в ночное время», - cообщила мэр Майами-Дейд Даниэллу Лавин Кава.

Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Серфсайд, который входит в городской округ Майами. Известно, что в доме разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Остатки здания были снесены на выходных. Несколько дней назад место трагедии посетил президент США Джо Байден.