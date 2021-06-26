Посольство России в США запросило в Госдепе сведения о наличии россиян среди пострадавших при обрушении во Флориде
Посольство России в США выясняет, были ли среди пострадавших при обрушении во Флориде граждане РФ.
© Фото: @RusEmbUSA Facebook
В посольстве РФ в Соединенных Штатах сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации в связи с обрушением многоэтажки в американском городе Серфсайде. После случившегося в государственный департамент США уже был направлен запрос для уточнения наличия среди пострадавших граждан России.
Соответствующую информацию дипмиссия разместила на своей официальной странице в Facebook. При наличии такой необходимости в посольстве выразили готовность оказать соотечественникам консульскую помощь.
Ранее сообщалось, что многоэтажное здание частично обрушилось во Флориде. В соответствии с кадрами, запечатлевшими момент обрушения, рухнула на землю средняя часть дома.