Байден заявил об отсутствии четкого понимания причин обрушения дома во Флориде

Четкого понимания причин обрушения жилого дома во Флориде пока нет. Об этом завил Джо Байден во время визита в город Серфсайд, где произошла трагедия.

Также президент США провел встречу со спасателями и семьями, которые потеряли или ищут своих родных. Байден отметил, что шансы найти людей живыми уменьшаются с каждым днем.

«Но это не означает, что мы должны остановиться. Мы должны продолжать работы по поиску тел», - сказал глава Белого дома.

ЧП произошло во Флориде в ночь на 24 июня. Общее число жертв обрушения жилого дома, по последним данным, 18. Количество пропавших без вести выросло до 145.