Метан в ледяных гейзерах спутника Сатурна связали с возможной внеземной жизнью

Высокая концентрация метана на спутнике Сатурна Экцеладе указывает на возможное существование жизни. К такому выводу пришли французские ученые, проведя математическое моделирование. Согласно предположению исследователей, объемы метана, которые обнаруживаются в полярных гейзерах Энцелада, по всей вероятности, не могли появиться без участия метаногенных микробов, пишет Daily Mail.

Благодаря полученным в ходе миссии Cassini в 2014 году данным стало известно, что подо льдами Энцелада, который на протяжении долгого времени ученые считали безжизненным ледяным шаром, есть океан. Жидкая вода периодически прорывается наружу через глубокие трещины рядом с Южным полюсом. В этих выбросах имеются растворенные водород, азот, углекислый газ и около 1,6% метана.

Этот метан, по мнению исследователей, формируется в результате биологического метаногенеза, являясь побочным продуктом деятельности метаногенных микробов.

Однако пока сделать окончательные выводы о том, что на спутнике Сатурна есть жизнь, ученые не могут, однако существование биологического метаногенеза является вполне жизнеспособной теорией, убеждены авторы научной работы.

Энцелад с диаметром около 500 км, что составляет примерно 1/7 часть Луны, является шестым по величине спутником Сатурна.