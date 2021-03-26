Ученые обнаружили неожиданное сходство между спутником Сатурна и Землей

На Спутнике Юпитера - Энцеладе - есть соленый океан с сильными течениями, что делает его похожим на земные океаны. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского технологического института в ходе компьютерного моделирования. Результаты работы опубликованы в Nature Geoscience, выдержки приводит Phys.org.

Энцелад с диаметром около 500 км, что составляет примерно 1/7 часть Луны, является шестым по величине спутником Сатурна. На протяжении долгого времени ученые считали, что космическое тело представляет собой безжизненный ледяной шар, однако благодаря полученным в ходе миссии Cassini в 2014 году данным стало известно, что подо льдами Энцелада есть океан. Ученые установили этот факт, проанализировав гейзерные извержения, которые происходят через трещины во льду на южном полюсе спутника Сатурна.

Дальнейшие исследования океана определили его характеристики. Оказалось, что он располагается на глубине около 30 километров и покрыт 20-километровым ледяным панцирем. Другой отличительной особенностью океана на Энцеладе является температурный режим: вода охлаждается в верхней части, расположенной возле ледяной оболочки, и нагревается в нижней части теплом от ядра комического тела.

Новая научная работа выявила еще несколько ключевых параметров океана на Энцеладе. Оказывается, там присутствуют течения, а сама вода соленая. По мнению ученых, на это указывает таяние льда, наблюдаемое на полюсах спутника Сатурна. Циркуляция воды от полюса к экватору, в свою очередь, влияет на распределение тепла и питательных веществ.

По мнению автора работы, аспирантки Калтеха Аны Лобо, это дает представление о характеристиках областей, в которых потенциально может существовать жизнь.