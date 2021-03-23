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В Солнечной системе найдена возможная «колыбель жизни»

Светлана Иванова
12:09 23.03.2021
В случае падения астероида на спутник Сатурна Титан могли зародиться простейшие организмы, считают ученые.
В Солнечной системе найдена возможная «колыбель жизни»
© Фото: Sergei Tokmakov, Esq., Pixabay
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Один из крупнейших спутников Сатурна Титан может представлять собой идеальное место для зарождения жизни. Об этом заявила планетолог из Парижского университета Леа Боннефой, комментируя открытие своих коллег из Университета Кампинаса в Бразилии, пишет журнал Science.

Так, поверхность Титана покрыта органическими углеводородами. Кроме того, на небесном теле под ледяной коркой примерно в 100 километрах ниже поверхности располагается океан.

Падение на спутник Сатурна астероида или планеты могло бы пробить ледяную корку и образовать кратер, в котором смешались бы воды и органика. Этот «временный бассейн с теплой водой» стал бы благоприятным условием для зарождения жизни.

Гипотезу ученых доказало компьютерное моделирование, исследователи смоделировали удар, который когда-то стал причиной появления самого большого кратера Титана под названием Менрва. Его диаметр составляет 425 километров, а возраст - порядка миллиарда лет.

Модель показала, что космический объект, который достигал 34 километров в ширину и двигался со скоростью 7 км/сек, выделил достаточно тепла для образования резервуара с водой. Через миллион лет она бы замерзла снова, однако за это время простейшие организмы успели бы эволюционировать.

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