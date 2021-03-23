В Солнечной системе найдена возможная «колыбель жизни»

Один из крупнейших спутников Сатурна Титан может представлять собой идеальное место для зарождения жизни. Об этом заявила планетолог из Парижского университета Леа Боннефой, комментируя открытие своих коллег из Университета Кампинаса в Бразилии, пишет журнал Science.

Так, поверхность Титана покрыта органическими углеводородами. Кроме того, на небесном теле под ледяной коркой примерно в 100 километрах ниже поверхности располагается океан.

Падение на спутник Сатурна астероида или планеты могло бы пробить ледяную корку и образовать кратер, в котором смешались бы воды и органика. Этот «временный бассейн с теплой водой» стал бы благоприятным условием для зарождения жизни.

Гипотезу ученых доказало компьютерное моделирование, исследователи смоделировали удар, который когда-то стал причиной появления самого большого кратера Титана под названием Менрва. Его диаметр составляет 425 километров, а возраст - порядка миллиарда лет.

Модель показала, что космический объект, который достигал 34 километров в ширину и двигался со скоростью 7 км/сек, выделил достаточно тепла для образования резервуара с водой. Через миллион лет она бы замерзла снова, однако за это время простейшие организмы успели бы эволюционировать.