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Доктор рассказал об особенностях коронавируса у привитых

Светлана Иванова
15:07 05.07.2021
Симптомы заболевания у вакцинированных менее выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей, отметил инфекционист.
Доктор рассказал об особенностях коронавируса у привитых
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Тактики лечения коронавируса у вакцинированных и у непривитых являются одинаковыми. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. При этом специалист подчеркнул, что прогноз более благоприятен среди тех пациентов, кто был привит.

«Протоколы лечения те же самые», - приводит РИА Новости слова Тимакова.

Он пояснил, что симптомы в случае заражения COVID-19 у тех, кто был вакцинирован, не отличаются от обычного течения, однако проявления менее выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.

Ранее Тимаков рассказал, что коронавирус из-за мутации стал «маскироваться» под вирусную сезонную инфекцию. Так, насморк, боль в горле и кишечные расстройства стали основными признаками болезни, а потеря обоняния ушла на второй план, поэтому люди не обращаются своевременно к врачам, не догадываясь, что больны коронавирусом.

В России, по последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 24 353, до 5 635 294. Больше всего заболевших в Москве - 6 557, в Московской области - 2 651 и в Санкт-Петербурге - 1 828.

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