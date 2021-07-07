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Путин дал поручения по итогам прямой линии

Светлана Иванова
16:00 07.07.2021
Перечень заданий профильным ведомствам опубликован на сайте Кремля.
Путин дал поручения по итогам прямой линии
© Фото: Kremlin Pool, Globallookpress
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Российский президент Владимир Путин дал ряд поручений после проведения прямой линии с жителями России, которая прошла 30 июня 2021 года.

Глава государства потребовал от правительства страны до 1 августа обеспечить реализацию мер относительно назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, кабмину до 1 декабря предстоит включить в договор по газификации возможность проведения газа по участку. Ответственность за реализацию поручений возложена на председателя правительства Михаила Мишустина.

Также правительству предстоит подготовить ряд предложений. Во-первых, относительно софинансирования расходов регионов на оплату труда пожарников в субъектах с высоким уровнем пожарной опасности; во-вторых, по вопросу усовершенствования методологии измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также определить в законодательстве меры ответственности в случае нарушения требований по сбросам загрязняющих веществ; в-четвертых, разработать дополнительные способы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, ведомству необходимо уделить внимание и решению ряда проблем на местах, о которых жители страны рассказали главе государства в ходе прямой линии. В частности, речь идет о создании условий для обучения по программам среднего общего образования для учащихся села Воздвиженка Уссурийского городского округа Приморского края, сократить сроки ликвидации несанкционированных свалок в Омске, отремонтировать детский сад в Новокузнецке Кемеровской области, обеспечить жителей Пскова питьевой водой надлежащего качества и др.

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