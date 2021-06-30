Более миллиона вопросов: как идет подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным

Меньше трех часов остается до начала прямой линии с президентом России. Владимир Путин будет отвечать на вопросы, которые принимаются на горячую линию и в Интернете. У каждого гражданина страны есть возможность задать свой вопрос президенту на волнующую тему.

Прямая линия пройдет в самом необычном формате за все предыдущие годы. Зал, в котором глава государства будет отвечать на вопросы, пока закрыт на карантин - в него нельзя зайти со вчерашнего дня. Вместе с Путиным в ходе прямой линии в этом зале будут находиться только два ведущих и автоматизированная камера. Всех присутствующих на мероприятии просят носить маски и перчатки, а чтобы получить допуск, необходимо было несколько раз сдать ПЦР-тест.

На прямую линию от граждан поступило уже более миллиона вопросов. Наибольшая часть касается пандемии коронавируса, в частности возникших вследствие нее проблем с работой и финансами у граждан. Обращаются к президенту и с вопросами на тему ЖКХ, уровня доходов, инфляции, роста цен.

В среду, 30 июня, Путин в 18-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии. Мероприятие начнется в 12.00 по московскому времени. Накануне глава государства провел совещание с руководством своей администрации, некоторыми заместителями председателя правительства, а также министром финансов.