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Более миллиона вопросов: как идет подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным

Игорь Балдин
09:50 30.06.2021
Мероприятие состоится в самом необычном формате за все предыдущие годы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kremlin.ru
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Меньше трех часов остается до начала прямой линии с президентом России. Владимир Путин будет отвечать на вопросы, которые принимаются на горячую линию и в Интернете. У каждого гражданина страны есть возможность задать свой вопрос президенту на волнующую тему.

Прямая линия пройдет в самом необычном формате за все предыдущие годы. Зал, в котором глава государства будет отвечать на вопросы, пока закрыт на карантин - в него нельзя зайти со вчерашнего дня. Вместе с Путиным в ходе прямой линии в этом зале будут находиться только два ведущих и автоматизированная камера. Всех присутствующих на мероприятии просят носить маски и перчатки, а чтобы получить допуск, необходимо было несколько раз сдать ПЦР-тест.

На прямую линию от граждан поступило уже более миллиона вопросов. Наибольшая часть касается пандемии коронавируса, в частности возникших вследствие нее проблем с работой и финансами у граждан. Обращаются к президенту и с вопросами на тему ЖКХ, уровня доходов, инфляции, роста цен.

В среду, 30 июня, Путин в 18-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии. Мероприятие начнется в 12.00 по московскому времени. Накануне глава государства провел совещание с руководством своей администрации, некоторыми заместителями председателя правительства, а также министром финансов.

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