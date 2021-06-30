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Кричащие заголовки: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина на прямой линии

Ян Брацкий
22:06 30.06.2021
За прямой линией президента России Владимира Путина следили все ведущие мировые издания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru
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На слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе прямой линии, обратили внимание за рубежом. По крайней мере сразу несколько иностранных СМИ вышли с заголовками, что российский лидер напрямую обвинил Великобританию и США в провокации в Черном море.

Французское издание Le Figaro цитирует его заявление, что Америка и Европа могут не соглашаться со статусом Крыма, но это не значит, что нужно устраивать диверсии. А британский Daily Mail обращает внимание на слова Владимира Путина о том, что даже если бы Россия потопила Defender, Запад все равно не вступил бы с ней в войну, так как не смог бы победить.

«Президент России Владимир Путин заявил, что на прошлой неделе он мог бы потопить британский эсминец Defender и избежать за это наказания, потому что Запад не рискнул бы вступить в войну - "они знают, что не могут выйти победителями"», - гласит заголовок таблоида.

Практически вся мировая пресса рассказала новость о том, что президент привился вакциной «Спутник V». Владимир Путин при этом подчеркнул, что все существующие в нашей стране вакцины эффективны и безопасны.

«Президент России Владимир Путин провел в среду пресс-конференцию, где ответил на вопросы россиян. А в начале рассказал, что привился "Спутником V"», - пишет издание.

Прямая линия с главой государства состоялась сегодня, 30 июня, в полдень по московскому времени. Больше всего россияне интересовались борьбой с коронавирусом, выплатой социальных пособий и вопросами сферы ЖКХ.

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