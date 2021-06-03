ЕГЭ по русскому языку стартовал в России

Российские школьники начали сдавать ЕГЭ по русскому языку в среду, 3 июня. Экзамен продлится до четверга, 4 июня, включительно. Всего, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ за эти два дня сдадут 680 тысяч человек.

Первыми к сдаче Единого государственного экзамена по русскому языку приступили школьники на Камчатке. Для 1126 выпускников подготовили 38 пунктов проведения экзамена, сообщает РЕН ТВ.

Все помещения, в которых проходит ЕГЭ, оборудованы согласно требованиям безопасности. При себе выпускникам разрешено иметь только паспорт и черную ручку. Также в пунктах сдачи соблюдаются все правила, действующие в связи с пандемией коронавируса. Результаты экзамена по русскому языку будут объявлены 22 июня.

Ранее в Рособрнадзоре уточнили, что перед сдачей Единого государственного экзамена школьникам не обязательно проходить вакцинацию от коронавируса. Также необязательным будет предоставление справки о вакцинации, прохождение предварительного тестирования или постоянное ношение средств индивидуальной защиты. В ведомстве также рассказали, что в каждом пункте проведения ЕГЭ появится пост МВД для обеспечения безопасности школьников. Отмечается, что специальные группы сотрудников правоохранительных органов будут следить за безопасностью проведения экзаменов.