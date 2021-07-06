В 2021 году ЕГЭ на 400 баллов сдал один человек

Единый государственный экзамен на 400 баллов в 2021 году сдала одна выпускница, на 300 баллов - 16 участников экзамена. Это следует из презентации Рособрнадзора.

«Данные о результатах ЕГЭ-2021: 409 - 200-балльников, 16 - 300-балльников, 1 - 400-балльник», - сообщается в презентации.

Единый государственный экзамен на 400 баллов, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, получила выпускница из Ростовской области Алика Осадчая. Она сдавала русский и английский языки, обществознание и литературу, передает ТАСС.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о планах заменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). При этом он отметил, что министерство готово рассмотреть альтернативные механизмы оценки знаний школьников.