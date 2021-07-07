На месте авиакатастрофы на Камчатке нашли тела 19 погибших

На месте крушения самолета Ан-26 в Камчатском крае, по последним данным, нашли тела 19 погибших. Спасательная операция ведется в сложных метеоусловиях: в районе Паланы сегодня сильный ветер, густой туман и волны 1,5 метра.

В таких условиях продолжают поиски погибших, ищут на скалистом берегу и в Охотском море, куда, как предполагают, рухнула большая часть пассажирского самолета Ан-26.

В Палану воздушное судно направлялось из Петропавловска-Камчатского. До полосы приземления в аэропорту самолету оставалось всего 3 км 800 метров. Когда Ан-26 заходил на посадку, самолет врезался в скалу у моря и разломился на части. Одна из них упала в воду, вторая осталась на самом краю берега. Обломки разлетелись по всему берегу.

Сейчас начинается отлив, поэтому к поискам на месте крушения самолета привлечена водолазная служба. В воздухе постоянно работают два вертолета для поиска обломков и тел погибших. Также подробно исследуется характер повреждений воздушного судна по обломкам, оставшимися на берегу.

Чтобы определить, как самолет мог попасть в воду, привлечено маломерное судно, после чего будет принято решение о транспортировке на место трагедии тяжелого плавучего крана грузоподъемностью 100 тонн.

Всего на борту находились 22 человека и шесть членов экипажа. В основном это жители Паланы, включая главу поселка Ольгу Мохиреву. Для опознания погибших, вероятно, понадобится генетическая экспертиза. Найденные тела перевозят в Палану, где пройдет процедура проведения опознания. Туда же для этого прилетят судмедэксперты.

Разбившийся самолет летал с 1982 года, с 2013 года использовался на Камчатке. В прошлом году воздушное судно прошло капитальный ремонт.

По предварительной версии, причиной крушения могла стать ошибка экипажа из-за плохой видимости. Окончательные выводы о причинах трагедии можно будет после делать после обнаружения бортовых самописцев.