Один из погибших при крушении Ан-26 на Камчатке опознан

Опознано тело одного из погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве добавили, что на месте крушения продолжается поисковая операция, всего на данный момент обнаружены тела девяти жертв.

Стоит отметить, что поисковую операцию осложняют погодные условия: порывы ветра достигают 18 м/с, высота волн - 1,5 м, из-за тумана ограничена видимость. При нормализации погодных условий к операции будут привлечены водолазы и вертолет Ми-8 МЧС России.

Днем во вторник, 6 июля, неподалеку от поселка Палана Камчатского края с самолетом Ан-26 была потеряна связь. Позже стало известно о том, что воздушное судно потерпело крушение при снижении на посадку. На борту самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира.

Из-за трагедии в регионе объявлен трехдневный траур с 7 по 9 июля.