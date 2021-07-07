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Один из погибших при крушении Ан-26 на Камчатке опознан

Светлана Иванова
10:23 07.07.2021
Всего обнаружено девять тел жертв авиакатастрофы, спасательная операция ведется в сложных метеоусловиях.
Один из погибших при крушении Ан-26 на Камчатке опознан
© Фото: МЧС РФ
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Опознано тело одного из погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщили  в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве добавили, что на месте крушения продолжается поисковая операция, всего на данный момент обнаружены тела девяти жертв.

Стоит отметить, что поисковую операцию осложняют погодные условия: порывы ветра достигают 18 м/с, высота волн - 1,5 м, из-за тумана ограничена видимость. При нормализации погодных условий к операции будут привлечены водолазы и вертолет Ми-8 МЧС России.

Днем во вторник, 6 июля, неподалеку от поселка Палана Камчатского края с самолетом Ан-26 была потеряна связь. Позже стало известно о том, что воздушное судно потерпело крушение при снижении на посадку. На борту самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира.

Из-за трагедии в регионе объявлен трехдневный траур с 7 по 9 июля.

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