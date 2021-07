В стране и мире Контейнеровоз Ever Given покинул стоянку в Суэцком канале после снятия ареста Светлана Иванова Управление Суэцкого канала и владелец судна - японская компания Shoei Kisen Kaisha Ltd - договорились о размере компенсации за срыв судоходства по каналу. © Видео: Reuters © Фото: Reuters Читайте нас на: Контейнеровоз Ever Given, который в марте стал причиной недельного затора в Суэцком канале, покинул место вынужденной стоянки. Судно было задержано практически на три месяца. Место стоянки в районе египетского города Файед на Большом Горьком озере Ever Given покинул с помощью двух буксиров и двух самых опытных лоцманов канала. По планам контейнеровоз должен достичь Средиземного моря за 6-6,5 часов, пункт назначения судна - порт Роттердам в Нидерландах. Накануне египетские власти приняли решение снять арест с контейнеровоза. Этому решению предшествовала достигнутая между владельцами Ever Given и администрацией Суэцкого канала договоренность о разрешении конфликта. Так, администрация канала изначально требовала компенсацию в размере 916 миллионов долларов. В эту сумму включили не только ущерб, но и репутационные потери, а также стоимость спасательных работ. Через некоторое время эту компенсацию снизили до 550 миллионов. При этом подробности соглашения не разглашаются. Двадцать третьего марта 2021 года контейнеровоз Ever Given, длина которого составляет 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Расследование инцидента доказало вину исключительно капитана судна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика