Песков оценил отношения России и Великобритании из-за ситуации с Defender

Россия и Великобритания на данный момент не ведут консультаций относительно прохода кораблей в Черном море. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В ходе общения с журналистами он подчеркнул, что отношения между странами находятся в «подмороженном» состоянии.

При этом Песков отметил, что Москва обеспокоена высказыванием главы МИД Великобритании Доминика Рааба, заявившего, что ВМС страны продолжат заходить в «территориальные воды Украины».

«Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность», - подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков заверил, что в случае нарушения российской госграницы британскими кораблями будут приниматься меры.

«Каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать», - заявил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, пограничники будут следовать предписанным им инструкциям относительного подобного рода инструментов, а также будет задействован дипломатический инструментарий.

Напомним, эсминец ВМС Великобритании Defender в среду, 23 июня, нарушил государственную границу России у берегов Крымского полуострова.