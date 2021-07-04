В Кремле рассказали о шутках в аппаратной во время рассказа Путина о провокации с эсминцем Defender

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, как во время трансляции прямой линии с главой государства в аппаратной шутили, что Владимир Путин сможет озвучить даже личные данные пилота самолета-разведчика США, который принимали участие в провокации в Черном море с участием британского эсминца Defender.

Песков уточнил, что Владимир Путин во время прямой линии рассказал о мельчайших деталях инцидента, проявив полную осведомленность.

«Мы даже, когда сидели в аппаратной во время прямой линии, кто-то в аппаратной даже стал шутить, что сейчас президент назовет имя, фамилию, отчество пилотов этого самолета и адрес проживания», - отметил Песков в студии программы «Москва. Кремль. Путин».

Инцидент, которой упомянул Песков, произошел на прошлой неделе. Экипаж британского эсминца пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Для выдворения незваных гостей, к месту ЧП направился пограничный корабль, который после неоднократных предупреждений был вынужден открыть предупредительный огонь.

Вразумить капитана британского эсминца удалось летчику российского Су-24М, который произвел бомбометание по курсу следования корабля. Президент Путин во время прямой линии заявил, что провокация сразу после саммита Россия-США в Женеве была нацелена на то, чтобы продемонстрировать неуважение коллективного Запада к историческому выбору крымчан.