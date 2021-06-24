Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с эсминцем Defender

ФСБ России опубликовала видео хода переговоров с экипажем британского эсминца Defender, который 23 июня нарушил границу страны в Черном море. Кадры сняты с корабля береговой охраны, который сопровождал судно британского флота. Переговоры ведутся на английском языке.

На кадрах также можно увидеть российские самолеты, сопровождающие эсминец. В ответ на предупреждения британский экипаж спрашивает, является ли сообщение угрозой («Are you threatening me?»).

После этого экипаж эсминца запрашивает точные указания о необходимом курсе и скорости, на что получает необходимую информацию. Несмотря на это, Defender не меняет курс, после этого следуют сообщения о предупредительной стрельбе.

«Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!», - говорится в переговорах российских пограничников.

Звучат звуки выстрелов. После этого британцы сообщают, что покинут территориальные воды России.

Инцидент произошел 23 июня. По данным министерства обороны РФ, в 11:52 Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент.