Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке
Российский президент Владимир Путин принес соболезнования семьям и близким погибших в результате авиакатастрофы самолета Ан-26 в Камчатском крае. Соответствующую телеграмму глава государства направил губернатору региона Владимиру Солодову.
«С прискорбием узнал о катастрофе самолета Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский», - говорится в тексте телеграммы.
Путин назвал крушение самолета трагедией, которая «оборвала жизни членов экипажа и пассажиров», принеся безмерное горе утраты их родным.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», - подчеркнул российский лидер.
Крушение самолета Ан-26 произошло днем во вторник, 6 июля, в районе поселка Палана Камчатского края. Воздушное судно столкнулось с сопкой и упало в море при снижении на посадку. На борту самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Из-за трагедии губернатор региона объявил трехдневный траур с 7 по 9 июля.
На месте крушения ведутся спасательные работы. По последним данным, обнаружены тела 19 погибших, останки одной жертвы были опознаны.