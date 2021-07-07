Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

Крушение самолета Ан-26 произошло днем во вторник, 6 июля, в районе поселка Палана Камчатского края. Воздушное судно столкнулось с сопкой и упало в море при снижении на посадку. На борту самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Из-за трагедии губернатор региона объявил трехдневный траур с 7 по 9 июля.

Читать далее

/news/next/?referer=/news/2021771124-jirzA.html&date=2021-07-07 11:24:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.