В МЧС показали кадры поисковых работ на месте крушения Ан-26 на Камчатке

На месте крушения самолета Ан-26 продолжаются поисковые работы. Место происшествия обследует наземная группировка спасателей ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как отметили в ведомстве, при улучшении погодных условий для проведения десантных спусков к вылету готов вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

Всего обнаружено девять тел жертв авиакатастрофы. Спасательная операция ведется в сложных метеоусловиях.

Как сообщили ранее, один из погибших при крушении самолета опознан.

Напомним, во вторник, 6 июля, в дневное время в районе поселка Палана Камчатского края была потеряна связь с самолетом Ан-26. На борту упавшего самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира.

Борт возвращался из Петропавловска-Камчатского в отдаленный поселок Палана. Катастрофа произошла при снижении на посадку, когда Ан-26 столкнулся с сопкой и упал в море.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трехдневный траур с 7 по 9 июля в регионе.