Британские ученые подтвердили эффективность и безопасность «Спутника V»

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» является безопасной и эффективной. Как говорится в публикации в британском научном журнале Nature, соответствующие выводы можно сделать благодаря предоставленным Россией данным о препарате и опыте по его использованию в других государствах.

«Данные из России и многих других стран в настоящее время свидетельствуют о том, что он безопасен и эффективен», - указывает автор.

В статье подчеркивается, что препарат уже используется почти в 70 странах мира, однако пока вакцина не получила одобрения со стороны EMA.

В статье обращают внимание на существенное преимущество «Спутника V». Так, препарат, в отличие от AstraZeneca и Johnson & Johnson, содержит не один, а два аденовируса, в результате защитные свойства лекарственного средства повышаются.

Также в материале отмечают, что на данный момент не выявлен ни один случай тромбоза или развития каких-либо тяжелых последствий после вакцинирования российским препаратом. Об этом свидетельствуют не только данные из России, но и зарубежный опыт: в частности, из Аргентины, Бразилии и Сан-Марино.