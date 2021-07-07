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Британские ученые подтвердили эффективность и безопасность «Спутника V»

Светлана Иванова
11:25 07.07.2021
Соответствующие выводы можно сделать благодаря опыту использования российского препарата, в том числе за границей, считают специалисты.
Британские ученые подтвердили эффективность и безопасность «Спутника V»
© Фото: Saman Abesiriwardana, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» является безопасной и эффективной. Как говорится в публикации в британском научном журнале Nature, соответствующие выводы можно сделать благодаря предоставленным Россией данным о препарате и опыте по его использованию в других государствах.

«Данные из России и многих других стран в настоящее время свидетельствуют о том, что он безопасен и эффективен», - указывает автор.

В статье подчеркивается, что препарат уже используется почти в 70 странах мира, однако пока вакцина не получила одобрения со стороны EMA.

В статье обращают внимание на существенное преимущество «Спутника V». Так, препарат, в отличие от AstraZeneca и Johnson & Johnson, содержит не один, а два аденовируса, в результате защитные свойства лекарственного средства повышаются.

Также в материале отмечают, что на данный момент не выявлен ни один случай тромбоза или развития каких-либо тяжелых последствий после вакцинирования российским препаратом. Об этом свидетельствуют не только данные из России, но и зарубежный опыт: в частности, из Аргентины, Бразилии и Сан-Марино.

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