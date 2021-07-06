В Венгрии планируют до конца 2022 года начать производство «Спутника V»

В Венгрии в городе Дебрецен в конце 2022 года планируют открыть завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский «Спутник V». Об этом заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Учитывая тот факт, что он ( "Спутник V". - Прим. ред.) применяется в 65 странах мира и, по всей вероятности, большой спрос на эту вакцину будет наблюдаться в будущем», - подчеркнул Сийярто.

Как отметил глава венгерского ведомства, самую успешную программу в ЕС осуществили в Венгрии, а большую роль в этом сыграло сотрудничество с Россией.

«Я хочу четко сказать, что мы бы не смогли привить так быстро такое количество людей, если бы не закупили в России вакцину "Спутник V"», - обратил внимание Сийярто.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной Евросоюза, куда были доставлены образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для проведения исследований. В феврале 2021 года вакцину окончательно одобрило венгерское профильное учреждение здравоохранения, после чего началось ее применение для вакцинации местного населения.