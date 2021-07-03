Ученые развеяли популярный миф о вакцине «Спутник V»

Вакцина «Спутник V» не воздействует на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не могут размножаться в организме. Об этом рассказали ведущие российские вирусологи.

«Аденовирус даже "дикий", неизмененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», - объяснил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru.

Он считает, что аденовирус может размножаться лишь в специальной культуре клеток ферментеров, а в человеческих клетках - остается около двух недель после сделанной прививки.

Эту точку зрения разделяет и доктор биологических наук Сергей Нетесов. По его словам, у аденовирусов, на основе которых создан «Спутник V», специально убрали часть генома.

Россия первой в мире в августе прошлого года зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Препарат был разработан НИИ имени Гамалеи при участии Министерства обороны России.