Опубликовано видео задержания подозреваемого в захвате заложников в тюменском Сбербанке

В Сети опубликованы кадры задержания подозреваемого в захвате заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. На видео, сделанных у дома по Червишевскому тракту, запечатлено, как силовики ведут мужчину.

По данным МВД, злоумышленника удалось задержать в 11 часов 52 минуты (9.52 мск) благодаря совместной работе сотрудников полиции, Росгвардии и ФСБ региона. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

В среду, 7 июля, в 10 часов утра по местному времени (8 часов мск) здание Сбербанка на Червишевском тракте оцепили, затем стало известно, что отделение финансовой организации ворвался неизвестный и захватил заложников. Позже мужчину удалось задержать.