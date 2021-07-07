Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке «опасный предмет» и потребовал деньги

Неизвестный, захвативший банк в Тюмени, заявил, что в его сумке находится «опасный предмет» и потребовал выдать ему денежные средства. Об этом сообщили в МВД.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию в 7:20 по московскому времени. Согласно предварительной информации, в помещении находятся также двое сотрудников.

Людей, находившихся в рядом расположенных зданиях, уже эвакуировали. Место происшествия оцепили.