Захватчика банка в Тюмени задержали

Неизвестный, захвативший банк в Тюмени, заявил, что в его сумке находится «опасный предмет», и потребовал выдать ему денежные средства. Об этом сообщили в МВД. Сообщение о произошедшем поступило в полицию в 7.20 по московскому времени.

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