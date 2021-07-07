Захватчика банка в Тюмени задержали
В кредитной организации отметили, что пострадавших в результате инцидента нет.
© Видео: ЧС Тюмень, VK © Фото: ЧС Тюмень, VK
В Тюмени задержали мужчину, который захватил отделение Сбербанка. Об этом сообщили в кредитной организации.
Как отмечается, пострадавших нет.
Неизвестный, захвативший банк в Тюмени, заявил, что в его сумке находится «опасный предмет», и потребовал выдать ему денежные средства. Об этом сообщили в МВД. Сообщение о произошедшем поступило в полицию в 7.20 по московскому времени.