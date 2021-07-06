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«Написали своей кровью»: заслуженный пилот России прокомментировал крушение самолета Ан-26

Кира Карон
19:05 06.07.2021
Экипаж Ан-26, по словам эксперта, допустил нарушения правил выполнения полета, которое привело к падению самолета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ РИА Новости
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Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал «Звезде» одну из причин, по которой могло произойти крушение самолета Ан-26 совершавшего пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский-Палана.

«Понятно, что это нарушение правил выполнения полета, однозначно. Когда нет видимости земли, а они идут в облаках, то они должны выполнять определенные правила. Снижение только после маркированного маяка, и то, они должны быть уверены в том, что самолетное оборудование работает, маяк должен быть подключен и работать, диспетчер видит. Три системы должны подтвердить, что на этом месте может быть снижение и то до безопасной высоты. Дальше выходишь на аэродром, выполняешь коробочку, снижаешься и садишься», - сказал Сытник.

Он добавил, что экипаж, по его мнению, пытался сэкономить время.

«Видимо, пытались сэкономить время, зайти с прямой, они летели по GPS, у них трек был обозначен, спокойно «шли» и зацепили, видимо, гору. Вот и все. Там ничего нет. Так было 50, 30 лет назад так и сейчас есть и так будет через 10 лет и 20 лет тоже самое - нарушение выполнения полета, которое написано кровью летчиков предыдущих. Эти парни допустили ошибку и своей кровью написали, что «так делать нельзя». Летчики рассчитываются всегда своей жизнью, но зачем они уносят жизни пассажиров, которые платили за билет - вопрос. Этого не надо делать. Если вы себя не любите, самолет свой не уважаете, то людей надо беречь, которые купили билеты, заплатили деньги, чтобы получали зарплаты», - отметил эксперт.

Версии причины, по которой могло произойти крушение самолета, по его словам, могут быть разные.

«Там могут быть разные версии: отказ двигателя, нехватка топлива и столкновение с каким-нибудь предметом, например, птицей или чем то. Но скорее всего, раз они десять минут не долетели до аэропорта , а на снижении зацепили сопку, то это говорит о нарушении правил выполнения полета. Всегда летали 10, 20, 100 раз, все это известно, когда земля видна, а когда пропадает, то увы», - заключил эксперт.

Напомним, во вторник, 6 июля, в дневное время в районе поселка Палана Камчатского края была потеряна связь с самолетом Ан-26. На борту воздушного судна находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа.

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