На Кубани из-за непогоды подтопило 270 домов и 395 приусадебных участков

В Краснодарском крае из-за непогоды подтопленными оказались порядка 270 домов и 395 приусадебных участков. Об этом сообщают в МЧС.

Уже эвакуировали 136 человек, из них 44 сняли с крыш домов. В пунктах временного размещения находятся 64 человека.

Ранее на Крым и Краснодарский край обрушилась настоящая стихия: природа устроила микс из погодных явлений - шторм сносил шезлонги и валил деревья, мощный ливень шел стеной, видимость оказалась практически нулевой, а жители региона увидели три воронки смерча.