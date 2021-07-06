Самолеты Ил-76 Минобороны РФ выполнили третий полет для тушения пожара под Оренбургом
Два самолета Ил-76 ВТА сбросили на место пожара под Оренбургом более 250 тонн воды за три захода.
© Фото: Минобороны РФ
Два самолета Ил-76 Минобороны России выполнили третий полет для тушения пожара в районе городского округа Медногорск в Оренбургской области, сбросив 84 тонны воды. За три захода было сброшено уже более 250 тонн воды.
Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации были выделены по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ранее Минобороны опубликовало кадры с места тушения степного пожара.
Крупный пожар под городом Медногорск Оренбургской области возник 5 июля. По данным пресс-службы правительства области, сухая трава загорелась в 10 километрах от города. Тушение осложнено из-за гористой и скалистой местности.