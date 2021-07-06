Армия Водно-воздушный удар: опубликованы кадры тушения пожара военным самолетом под Оренбургом Тимур Шерзад Самолеты предоставлены Минобороны России по решению главы военного ведомства Сергея Шойгу. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили более 80 тонн воды на очаги пожара, бушующего в районе городского округа Медногорск под Оренбургом. Самолеты предоставлены Минобороны России по решению главы военного ведомства Сергея Шойгу. Выполнив полеты, самолеты вернулись на аэродром в Оренбурге для того, чтобы заправиться водой и подготовиться к повторному вылету. Оба Ил-76 оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью по 42 тонны каждый. А сами летчики прошли специальную подготовку для выполнения тушения пожаров с неба. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика