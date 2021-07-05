В стране и мире Под Оренбургом более сотни человек тушат крупный степной пожар Алексей Курильченко Возле города Медногорск Оренбургской области вспыхнул крупный степной пожар. © Видео: youtube, Андрей Александрович © Фото: Андрей Александрович YouTube Читайте нас на: Под городом Медногорск Оренбургской области возник крупный степной пожар. По данным пресс-службы правительства области, сухая трава загорелась в 10 километрах от города. Тушение осложнено из-за гористой и скалистой местности. «В 17.18 мск пожару присвоен ранг №2. Ориентировочно фронт активного горения составляет около 20 километров разрозненными очагами по оврагам и горам. В 19.38 мск объявлен сбор оперативного штаба ГУ МЧС России по Оренбургской области. Проведено оповещение населения путем подворового обхода», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы. В тушении задействовано 117 человек и 26 единиц техники. На место происшествия выехал первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин. Тем временем в Медногорск выехал заместитель начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области (по ГПС) Валентин Гнедов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика