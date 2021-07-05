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Под Оренбургом более сотни человек тушат крупный степной пожар

Алексей Курильченко
22:59 05.07.2021
Возле города Медногорск Оренбургской области вспыхнул крупный степной пожар.
© Видео: youtube, Андрей Александрович © Фото: Андрей Александрович YouTube
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Под городом Медногорск Оренбургской области возник крупный степной пожар. По данным пресс-службы правительства области, сухая трава загорелась в 10 километрах от города. Тушение осложнено из-за гористой и скалистой местности.

«В 17.18 мск пожару присвоен ранг №2. Ориентировочно фронт активного горения составляет около 20 километров  разрозненными очагами по оврагам и горам. В 19.38 мск объявлен сбор оперативного штаба ГУ МЧС России по Оренбургской области. Проведено оповещение населения путем подворового обхода», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

В тушении задействовано 117 человек и 26 единиц техники. На место происшествия выехал первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин. Тем временем в Медногорск выехал заместитель начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области (по ГПС) Валентин Гнедов.

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