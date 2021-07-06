Аналитик спрогнозировал рост цен на нефть до 100 долларов

Ситуация, сложившаяся на рынке нефтепереработки, может спровоцировать рост цен на черное золото до 80 долларов и даже выше. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал экономист Вячеслав Зайченко. Он подчеркнул, что сейчас стоимость продуктов на рынке вторпереработки в силу дефицита занижена, то есть не составляет реальную объективную цену.

«Показатели компаний, которые занимаются переработкой сырья на вторпродукцию, я имею в виду то, что поставляется в промышленность в глобальном масштабе, в дефиците находится. По последним оценкам, за которыми я наблюдаю с начала года, в три-четыре раза в дефиците. Соответственно, исходя из этих данных, стоимость продукта занижена, значительно занижена и удерживается примерно на данных цифрах», - пояснил специалист.

Он подчеркнул, что, исходя из общей макроэкономической статистики и спроса в частности, прогнозируется рост стоимости нефти до 80-100 долларов.

«Здесь даже ОПЕК роли не играет. Они больше сдерживают цену, нежели ее подталкивают вверх. Поэтому любые действия, которые сейчас пытаются сделать ОПЕК, договоренности, я сомневаюсь, что влияют на движение цены», - указал экономист.

Он добавил, что, согласно анализам, цена на нефть уже прошла технический уровень в 72 доллара и закрепилась над этим уровнем уже третью неделю.

«Это говорит о том, что рынок уже даже в коррекцию не готов идти на таких уровнях, то есть она (цена на нефть. - Прим. ред.) должна вырасти, и я думаю, что первая отметка будет 86, а дальше уже, соответственно, какая-то коррекция, и, видимо, вверх», - отметил Зайченко.

Эксперт напомнил, что порядка 60% от добываемой в мире нефти идет на сырье, поэтому стоит ожидать удорожания всей производимой из нее продукции, в том числе поднимутся цены на товары в сферах микроэлектроники, глобальной электроники, запчастей автомобильного и неавтомобильного, промышленно-технического сектора, строительство и т. д., резюмировал эксперт.