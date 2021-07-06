Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аналитик спрогнозировал рост цен на нефть до 100 долларов

Светлана Иванова
18:01 06.07.2021
Стоимость продуктов на рынке нефтепереработки в силу дефицита сильно занижена. Договоренности стран ОПЕК не смогут повлиять на движение цены на черное золото, убежден специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Ситуация, сложившаяся на рынке нефтепереработки, может спровоцировать рост цен на черное золото до 80 долларов и даже выше. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал экономист Вячеслав Зайченко. Он подчеркнул, что сейчас стоимость продуктов на рынке вторпереработки в силу дефицита занижена, то есть не составляет реальную объективную цену.

«Показатели компаний, которые занимаются переработкой сырья на вторпродукцию, я имею в виду то, что поставляется в промышленность в глобальном масштабе, в дефиците находится. По последним оценкам, за которыми я наблюдаю с начала года, в три-четыре раза в дефиците. Соответственно, исходя из этих данных, стоимость продукта занижена, значительно занижена и удерживается примерно на данных цифрах», - пояснил специалист.

Он подчеркнул, что, исходя из общей макроэкономической статистики и спроса в частности, прогнозируется рост стоимости нефти до 80-100 долларов.

«Здесь даже ОПЕК роли не играет. Они больше сдерживают цену, нежели ее подталкивают вверх. Поэтому любые действия, которые сейчас пытаются сделать ОПЕК, договоренности, я сомневаюсь, что влияют на движение цены», - указал экономист.

Он добавил, что, согласно анализам, цена на нефть уже прошла технический уровень в 72 доллара и закрепилась над этим уровнем уже третью неделю.

«Это говорит о том, что рынок уже даже в коррекцию не готов идти на таких уровнях, то есть она (цена на нефть. - Прим. ред.) должна вырасти, и я думаю, что первая отметка будет 86, а дальше уже, соответственно, какая-то коррекция, и, видимо, вверх», - отметил Зайченко.

Эксперт напомнил, что порядка 60% от добываемой в мире нефти идет на сырье, поэтому стоит ожидать удорожания всей производимой из нее продукции, в том числе поднимутся цены на товары в сферах микроэлектроники, глобальной электроники, запчастей автомобильного и неавтомобильного, промышленно-технического сектора, строительство и т. д., резюмировал эксперт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:34 В стране и мире
СМИ: ФСБ задержала в Петербурге консула Эстонии при получении материалов закрытого дела
16:58 В стране и мире
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста из-за оценки действий РФ и Белоруссии
16:11 В стране и мире
Видео
Путин: в неугольных секторах экономики Кузбасса за пять лет появится около 40 тысяч рабочих мест
15:09 В стране и мире
Путин и Пашинян обсудят Нагорный Карабах в ходе встречи 7 июля в Москве
15:02 В стране и мире
Видео
МЧС опубликовало видео с места крушения самолета Ан-26
Популярное
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
«Триумфы» и «Панцири» отразили «ракетные удары» на Кубани
Видео
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Видео
Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
Видео
«Для меня это удар»: Михайлов выразил соболезнования семье Меньшова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.