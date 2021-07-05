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Цена нефти Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с октября 2018 года

Алексей Курильченко
19:40 05.07.2021
Стоимость российской нефти впервые за три года преодолела цифру в 77 долларов.
Цена нефти Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с октября 2018 года
© Фото: pixabay.com
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Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,12% и превысила 77 долларов за баррель. По данным торгов, последний раз такой цены нефти, добываемой в Северном море, удалось достичь 29 октября 2018 года.

По данным СМИ, причиной подорожания стала отмена заседания ОПЕК+, которое должно было состояться 5 июля. Также сообщается о подорожании нефти марки WTI - ее стоимость составила 75,36 долларов за баррель.

Ранее ОПЕК+ повысила прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до шести миллионов баррелей в сутки. При этом до июля экспортеры топлива текущие ограничения решили не менять.

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