Цена нефти Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с октября 2018 года
Стоимость российской нефти впервые за три года преодолела цифру в 77 долларов.
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Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,12% и превысила 77 долларов за баррель. По данным торгов, последний раз такой цены нефти, добываемой в Северном море, удалось достичь 29 октября 2018 года.
По данным СМИ, причиной подорожания стала отмена заседания ОПЕК+, которое должно было состояться 5 июля. Также сообщается о подорожании нефти марки WTI - ее стоимость составила 75,36 долларов за баррель.
Ранее ОПЕК+ повысила прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до шести миллионов баррелей в сутки. При этом до июля экспортеры топлива текущие ограничения решили не менять.