Цена нефти Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с октября 2018 года

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,12% и превысила 77 долларов за баррель. По данным торгов, последний раз такой цены нефти, добываемой в Северном море, удалось достичь 29 октября 2018 года.

По данным СМИ, причиной подорожания стала отмена заседания ОПЕК+, которое должно было состояться 5 июля. Также сообщается о подорожании нефти марки WTI - ее стоимость составила 75,36 долларов за баррель.

Ранее ОПЕК+ повысила прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до шести миллионов баррелей в сутки. При этом до июля экспортеры топлива текущие ограничения решили не менять.