Встреча ОПЕК официально перенесена на другую дату
ОПЕК подтвердил перенос встречи альянса.
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Заседание ОПЕК, которое было запланировано на понедельник, отменено. Альянс подтвердил отмену запланированной встречи.
«После консультаций с принцем Абдель Азиз бен Сальманом, министром энергетики Королевства Саудовская Аравия, и Александром Валентиновичем Новаком, заместителем премьер-министра Российской Федерации, созванное 18-ое министерское заседание ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, было отменено», - говорится в сообщении организации, пишет РИА Новости.
На данный момент дата следующей встречи неизвестна. Дата будет назначена позднее.