Путин и Пашинян обсудят Нагорный Карабах в ходе встречи 7 июля в Москве

Российский президент Владимир Путин проведет встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Политики побеседуют в среду, 7 июля, в Москве.

Стороны планируют обсудить ход реализации заявлений лидеров РФ, Армении и Азербайджана относительно ситуации в Нагорном Карабахе.

«Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Политики уделят особое внимание вопросам содействия населению территории, которая пострадала от боевых действий. Также будут затронуты темы восстановления экономических и транспортных связей в регионе.

В ходе переговоров Путин и Пашинян намерены уделить внимание и актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства.